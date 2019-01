Napoli-Lazio streaming e diretta tv: ecco dove vederla

NAPOLI LAZIO STREAMING / Domenica 20 gennaio 2019 si sfideranno Napoli e Lazio nella sfida valida per la ventesima giornata della Serie A 2018/19. Il match avrà luogo alle ore 20:30 presso lo stadio San Paolo di Napoli. La partita rimane di alta classifica, dal momento che le squadre occupano rispettivamente il secondo e il quarto posto, nonostante esse siano divise da ben 12 punti. I biancocelesti stanno vivendo un periodo in chiaroscuro e hanno già perso diversi punti europei per strada, ma hanno intenzione di riscattarsi al più presto. ll Napoli invece sebbene i diversi punti di distacco dalla Juventus capolista, sta conducendo un campionato strepitoso.

Gli uomini distanno trovando sempre di più la loro quadratura e non hanno intenzione di fermarsi di fronte ai capitolini, memori anche dello scontro diretto perso contro l'Inter. La sfida si preannuncia spettacolare ed imprevedibile.

Di seguito, tutte le informazioni utili per sapere dove vedere la diretta streaming di Napoli Lazio.

Dove vedere Napoli-Lazio in tv

La sfida tra Napoli e Lazio sarà visibile in esclusiva sul canale satellitare Sky Sport: fischio d'inizio alle ore 20:30.

Dove vedere Napoli-Lazio in streaming

Napoli-Lazio sarà visibile in esclusiva per gli abbonati Sky, su Sky Go.

Guglielmo Gatto

