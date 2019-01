CALCIOMERCATO INTER RINNOVO ICARDI MAROTTA / Giornate bollenti in casa Inter riguardo alla situazione legata al rinnovo di Mauro Icardi. Nel pomeriggio il capitano nerazzurro ha chiarito la propria posizione attraverso i social.

Del futuro dell'argentino ha poi parlato in serata l'amministratore delegato Beppe Marotta, che intercettato a Milano ha dichiarato: "Se Mauro rinnoverà? Noi siamo tranquilli e anche i tifosi possono stare tranquilli". Come anticipato da 'Calciomercato.it', c'è però ancora distanza tra le parti sul nuovo contratto.

