Real Madrid-Siviglia streaming e diretta tv: ecco dove vederla

REAL MADRID SIVIGLIA STREAMING / Sabato 19 gennaio 2019 si sfideranno Real Madrid e Siviglia nella ventesima giornata della Liga. Il match avrà luogo alle ore 16:15 presso lo stadio Santiago Bernabeu di Madrid. Le squadre attualmente sono divise da sole tre lunghezze e fino a quello che sarà un vero e proprio scontro diretto, ci sarà un'altra giornata da giocare. Ad ogni modo, la sfida è molto importante ai fini della classifica e ai fini del morale delle due squadre; il Siviglia non sta vivendo un periodo particolarmente esaltante, avendo collezionato molti pareggi nelle ultime partite.

Il Real Madrid da parte sua, non si trova di certo nella sua stagione migliore: il dopo Cristiano Ronaldo finora non ha fruttato granché, perlomeno in campionato, in quanto i Blancos hanno comunque chiuso un fantastico 2018 con l'ennesima vittoria della Coppa del Mondo per Club. Ad ogni modo quella del 19 gennaio sarà una sfida imperdibile.

Di seguito tutte le informazioni utili per sapere dove vedere la diretta streaming di Real Madrid Siviglia.

Dove vedere Real Madrid-Siviglia in tv

La sfida tra Real Madrid e Siviglia sarà visibile in esclusiva su DAZN, dall'app disponibile per le smart tv: fischio d'inizio alle ore 16:15.

Dove vedere Real Madrid-Siviglia in streaming

Anche in questo caso, la partita sarà visibile in esclusiva sui canali DAZN.

Guglielmo Gatto

