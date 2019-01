CALCIOMERCATO ROMA GENOA SCHICK PIATEK BARCELLONA / Il Barcellona è alla ricerca di un attaccante per gennaio. Tra gli obiettivi della dirigenza blaugrana ci sarebbero anche due giocatori che militano in Serie A. Si tratta di Krzysztof Piatek e Patrik Schick, stando a quanto riportato da 'As'.

CLICCA QUI per restare sempre aggiornato sulle ultime news di calciomercato e non solo.

Il primo, già accostato al club spagnolo nei mesi scorsi, è da tempo nel mirino di numerosi club italiani ed esteri ma a gennaio non si muoverà da Genova. L'attaccante della Roma potrebbe invece lasciare la capitale per ritrovare fiducia e continuità in prestito. Sembra dunque difficile ipotizzare un trasferimento del ceco al Barcellona, dove troverebbe ancora meno spazio. Rebic, Jovic, Maxi Gomez, Dolberg e Augustin gli altri nomi accostati ai blaugrana, che nel frattempo continuano a monitorare la situazione relativa al futuro di Frenkie de Jong. Come anticipato da 'Calciomercato.it', la grande favorita nella corsa all'olandese resta però il PSG.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui