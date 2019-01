CHAMPIONS LISTA CALCIOMERCATO / Notizia importante in chiave calciomercato. L'Uefa, infatti, ha ufficializzato la modifica delle regole per la lista Champions valevole per la fase ad eliminazione diretta.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

In essa, come noto, potranno essere inseriti tre nuovi calciatori compresi adesso anche quelli che hanno giocato la fase a gironi con un'altra squadra. Un esempio: selasciasse in questo mese di gennaio ilper trasferirsi al, il tecnico dei transalpini Tuchel potrebbe inserirlo senza problemi nel nuovo elenco, il quale - ricordiamo - dovrà essere comunicato entro il 1° febbraio.