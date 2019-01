CALCIOMERCATO JUVENTUS SAMPDORIA /Juventus e Sampdoria al tavolo per discutere del futuro di Emil Audero.

Il vice-presidente blucerchiatoha raggiunto nel tardo pomeriggio il quartier generale a Milano dei bianconeri per incontrare Fabioe fare il punto della situazione sul giovane portiere di origini indonesiane. Audero si sta mettendo in mostra nella stagione in corso con la squadra di, con il club ligure che la scorsa estate lo ha prelevato in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. La Juve, a sua volta, può controriscattare il giocatore per 20 milioni.

Giorgio Musso

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui