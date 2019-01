CALCIOMERCATO RAMSEY JUVENTUS EMERY / Il futuro di Aaron Ramsey è ormai sempre più a tinte bianconere. Oggi in conferenza stampa Unai Emery ha parlato del futuro del centrocampista e di un possibile passaggio alla Juventus. "Tutti i giorni parlo con lui sottolineando quanto abbia bisogno di lui in queste gare. Sono stato molto contento della sua ultima partita e sa quanto noi abbiamo bisogno di lui oggi.

Per il futuro questo dipende da lui, dalla sua famiglia e dal suo agente".

Il manager dell'Arsenal ha ribadito quanto voglia che il giocatore sia concentrato sul presente, ma ha poi aggiunto: "La sua decisione? La rispetto. Non posso dire di più in merito alla sua situazione. Ripeto che sono molto contento con lui. La sua decisione è privata e ho molto rispetto per la sua scelta".

