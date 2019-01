Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>CALCIOMERCATO SANGIORGI SERIE B PRO VERCELLI SERIE C - Alessandroè uno dei punti fermi delladi Vito, che guida insieme al Piacenza il girone A della. E le sue prestazioni non sono passate inosservate... CLICCA QUI per conoscere i nomi dei club interessati al 19enne centrocampista.