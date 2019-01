CALCIOMERCATO JUVENTUS RABIOT BAYERN / Ennesima puntata della telenovela Rabiot. Nel giorno in cui 'Sport' ha parlato di riunioni concrete della madre Veronique con tre squadre inglesi e una italiana, 'Bild Sport' rincara la dose, inserendo un ulteriore ostacolo sul percorso del Barcellona.

Secondo il giornale tedesco, infatti, ilavrebbe contattato direttamente ilper tentare di prendere subito il centrocampista. Una notizia che potrebbe complicare una delle trattative più calde del calciomercato invernale, che potete seguire CLICCANDO QUI

Il club bavarese non sarebbe tuttavia l'unico ad aver preso contatti con il club francese, visto che l'articolo citato sopra sostiene che anche la Juventus avrebbe chiamato la dirigenza parigina per informarsi in maniera diretta sulla situazione.

