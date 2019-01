Calciomercato Sampdoria, incontro per Mulè: le ultime di CM.IT

CALCIOMERCATO SAMPDORIA MULE' TRAPANI ATALANTA SASSUOLO PALERMO / La Sampdoria prova a chiudere la trattativa per Erasmo Mulè.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Il Dsha incontrato a Milano, in uno degli hotel del, l'agente del giovane difensore del, con la volontà di definire l'accordo e anticipare la concorrenza di. Mulè, classe '99, dovrebbe comunque concludere la stagione in Sicilia per approdare poi a Genova la prossima estate.