Calciomercato, Roma-Bennacer: discorso rimandato a giugno

CALCIOMERCATO ROMA BENNACER EMPOLI TRAORE INTER - Ismael Bennacer è uno dei tanti centrocampisti accostati alla Roma per questa sessione di mercato. Il 21enne algerino è uno dei pezzi pregiati dell'Empoli e il presidente del club toscano, Fabrizio Corsi, non sembra aver intenzione di privarsene a metà stagione.

"Meglio se ne parliamo a giugno, perché è un ragazzo serio e professionale e non pensa a cambiare aria neanche di fronte a una squadra importante come la Roma - le sue parole a 'Radio Radio' - Questo ruolo da titolare che si sta cucendo addosso gli servirà per una piazza importante dove oggi, però, farebbe l'alternativa". Corsi ha, poi, parlato anche di Hamed, 18enne mediano ivoriano che sta stupendo tutti, attirando anche diversi club.su tutti: "Ce lo hanno chiesto 3/4 squadre, mae Roma non sono tra queste".