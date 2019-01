Calciomercato, Mourinho gela i tifosi: "Non ritorno"

CALCIOMERCATO BENFICA MOURINHO - Rimasto senza panchina dopo la separazione dal Manchester United, il tecnico portoghese José Mourinho è stato accostato a diverse squadre, soprattutto delle ex come Real Madrid e Inter, senza dimenticare il Benfica, il cui presidente ha tessuto le lodi dello Special One.

"Nel corso della mia carriera non ho mai confermato o negato possibili colloqui, ma il miglior modo per rispettare un grande club come ilè dire che non sono stato contattato altrimenti loro sarebbero stati i primi a conoscere la mia decisione - ha detto Mourinho al 'Correio da Manha' - Posso dire che oggi non ho intenzione di tornare in. Al momento sto bene così. Quando non lavoro, amo che non si parli di me: oggi non sono un'opzione per il Benfica".