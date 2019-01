CALCIOMERCATO MILAN CARRASCO ARSENAL / C'è Yannick Carrasco tra i nomi più caldi in ottica Milan. L'esterno belga è seguito con grande interesse dai rossoneri, che dovranno però vedersela con diversi club esteri, soprattutto di Premier League.

CLICCA QUI per restare sempre aggiornato sulle ultime news di calciomercato e non solo.

Dall'Inghilterra giungono però notizie positive per Leonardo: Unai Emery ha infatti annunciato che in questa sessione invernale l'Arsenal concluderà solo affari in prestito. Date le richieste del Dalian Yifang, i 'Gunners' potrebbero così defilarsi nella corsa all'ex Atletico Madrid. Ancora possibile invece l'arrivo di Denis Suarez: il club inglese è dato in pole per il centrocampista del Barcellona e potrebbe acquistare il giocatore in prestito con diritto di riscatto.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui