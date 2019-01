CALCIOMERCATO MILAN HIGUAIN CHELSEA / Nuova vicenda legata al caso Higuain. Il Chelsea continua ad insistere per l'argentino su precisa richiesta di Maurizio Sarri. Il Milan si aspetta invece un diverso atteggiamento in campo da parte dell'argentino, l'uomo che la dirigenza ritiene debba trascinare la squadra.

Intanto però emergono novità in merito al possibile addio del centravanti.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI.

Come riferisce infatti 'Espn', il fratello-agente del giocatore è volato a Londra per parlare con il Chelsea. La dirigenza 'Blues' sarebbe comunque restia ad investire tanto su un giocatore che quest'anno compirà 32 anni, nonostante l'esplicita richiesta di Sarri. Nel contempo gli inglesi devono trovare una soluzione anche per Alvaro Morata, non più nei piani di Sarri e apprezzato proprio dal Milan oltre che da tanti altri club.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui