Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>JUVENTUS MANDZUKIC MILAN / Brutte notizie in casa: Massimilianopotrebbe fare a meno di Marionella sfida contro ilin Supercoppa Italiana. L'attaccante croato, come riporta 'Sky Sport', ha accusato un problema ai flessori che potrebbe impedirgli di giocare la gara in programma mercoledì prossimo a Gedda.