MILAN JUVENTUS CALABRIA HIGUAIN / "Sarà difficile battere la Juventus, ma non impossibile. Quest'anno sono migliorati ancora, ma non sono imbattibili. Lo abbiamo dimostrato a Doha che, anche partendo da sfavoriti, la partita inizia dallo 0-0. Daremo il 100%". Intervistato ai microfoni di 'Sky Sport', Davide Calabria sfida la Juventus, avversaria del Milan nella sfida di Supercoppa italiana in programma a Gedda il prossimo 16 gennaio.

Il terzino ha poi parlato del suo momento: "Credo sia il migliore della mia carriera. Il 2018 è stato importante, ho giocato tante partite e ho trovato con grande continuità. Devo ringraziare mister Gattuso per la fiducia che mi ha dato". Infine, il classe 1996 ha commentato le voci di mercato riguardanti Higuain: "Quando è arrivato ho detto subito al mio procuratore che non avevo mai visto un attaccante così forte. Uno come lui è sempre meglio averlo in squadra che contro. Un attaccante vive per il gol e quando non segna si può deprimere. Lui però ha sempre segnato in carriera. Non c'è nessun problema Higuain".

