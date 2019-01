CALCIOMERCATO ATALANTA DOUMBIA N'DIAYE / Caccia alla Champions League. L'Atalanta, miglior attacco del campionato, sogna il quarto posto e punta a conquistare la Champions League. I bergamaschi sono ancora in corsa, ma guardano al mercato per rafforzare la squadra.

In particolare il club nerazzurro studia possibili colpi a centrocampo e nel mirino ci sono due giocatori.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI.

In particolare, come rivela 'Sky Sport', nei radar atalantini ci sarebbe Idrissa Doumbia, mediano classe 1998 in forza all'Akhmat Grozny, nel campionato russo. Ma alla dirigenza bergamasca piace anche Loum N'Diaye, mediano senegalese 22enne in forza al Moreirense, club della massima serie portoghese.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui