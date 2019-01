Calciomercato Inter, rottura Wanda-dirigenza: Icardi fa chiarezza

CALCIOMERCATO INTER RINNOVO ICARDI WANDA NARA / Rottura tra la dirigenza dell'Inter e Wanda Nara. È questa la clamorosa indiscrezione de 'La Gazzetta dello Sport' rimbalzata in mattinata, con il club nerazzurro che vorrebbe trattare il rinnovo del contratto dell'attaccante con un altro intermediario e non con la sua moglie e agente.

Le ultime news di calciomercato: CLICCA QUI

A esporsi in prima persona è stato lo stesso Icardi, che sul proprio profilo Twitter ha sbottato contro il quotidiano: "Ma è possibile che un giornale come la Gazzetta scriva queste cagate? Da dove vengono queste frasi?". In un altro post, il capitano nerazzurro ha poi chiarito: "Inoltre, ci tengo a precisare che sono molto, ma molto felice e soddisfatto del lavoro che abbiamo svolta insieme finora. Per questo, sarà sempre Wanda a curare i miei e i nostri interessi fino a fine carriera".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui