Calciomercato Inter, Skriniar tra rinnovo e addio: le ultime CM.IT

CALCIOMERCATO INTER SKRINIAR / Il futuro di Milan Skriniar è ancora molto nebuloso. Il rinnovo è in una fase di stallo (i nerazzurri hanno offerto 2,5 più bonus, lui chiede circa 3,5) e non solo per motivi economici e contrattuali. Secondo le ultime indiscrezioni di Calciomercato.it, il forte difensore interista è finito, infatti, nel mirino di alcuni agenti top che da mesi stanno cercando di convincerlo a cambiare consulente. Un passaggio fondamentale, quello sul procuratore, che potrebbe dare dei segnali anche per giugno, quando le big europee come Barcellona, City, United e Real cercheranno di convincerlo con suadenti offerte.

Calciomercato Inter, non solo Godin: gli obiettivi della difesa

Intanto l'Inter non cambia il prezzo: per tesserare l'ex doriano servono circa 70-80 milioni di euro.

In attesa della firma di Godin (il difensore uruguaiano sta esaminando i contratti insieme ai suoi legali e al suo staff), l'Inter continua a seguire Andersen della Sampdoria. L'obiettivo è replicare proprio l'operazione Skriniar. "Sono felice di essere qui, è un grande club - le parole del danese a Sky -. Ho sentito e letto tante volte del paragone con Skriniar, non mi dà fastidio, ma sono sempre me stesso anche se capisco il paragone perché siamo stati tutti e due nello stesso club da giovani e lui come me all’inizio non giocava e ora sta continuando a crescere diventando sempre più un grande giocatore. Spero di fare lo stesso percorso anche io. E’ bello che altri club si interessino a me ma penso solo a giocare bene qui, sono felice alla Samp”.

