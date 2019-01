CALCIOMERCATO INTER ANDERSEN SAMPDORIA SKRINIAR / Mosse in difesa in casa Inter dove oltre a Godin si pensa anche ad un giovane da integrare in rosa magari dal prossimo giugno. Tra i papabili spicca il danese della Sampdoria, Joachim Andersen, che spera di fare lo stesso percorso di Milan Skriniar. Proprio il difensore doriano ha parlato del paragone con lo slovacco a 'Sky Sport': "Sono felice di essere qui, è un grande club.

Ho sentito e letto tante volte del paragone con Skriniar, non mi dà fastidio, ma sono sempre me stesso anche se capisco il paragone perché siamo stati tutti e due nello stesso club da giovani e lui come me all’inizio non giocava e ora sta continuando a crescere diventando sempre più un grande giocatore. Spero di fare lo stesso percorso anche io". Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Andersen ha poi concluso sul futuro: "Non so, penso solo a fare il massimo. È bello che altri club si interessino a me ma penso solo a giocare bene qui, sono felice alla Samp”.

