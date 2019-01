CALCIOMERCATO MILAN KESSIE TOTTENHAM / Il Tottenham sta per salutare definitivamente Mousa Dembele, ormai diretto in Cina. Pochettino valuta quindi le possibili alternative per rimpiazzare il forte mediano belga. Stando a quanto riportato dal 'Mirror' sul taccuino dell'allenatore argentino ci sarebbe finito il centrocampista del Milan, Franck Kessiè. Al momento però per i rossoneri l'ivoriano è insostituibile pert svariati motivi.

L'emergenza a centrocampo e la centralità del mastino exnel progetto milanista sembrano infatti scongiurare un'eventuale partenza del calciatore già a gennaio. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Dall'Inghilterra però insistono e si vocifera di un'offerta del Tottenham che si aggirerebbe sui 40 milioni di euro per avere immediatamente a Londra il classe 1996. Nonostante la cifra elevata appare però complicato pensare ad un addio prematuro di Kessie.

