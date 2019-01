CALCIOMERCATO SERIE A SASSUOLO BALOTELLI / C'è la Serie A nel futuro di Mario Balotelli. E' questo il volere dell'attaccante, desideroso di tornare in Italia per l'ennesimo rilancio. L'agente Mino Raiola è a lavoro per accontentare il suo assistito, che pare scartare dunque l'idea di restare in Francia per vestire la maglia del Marsiglia. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

In pole per Balotelli c'è il Sassuolo di De Zerbi ma non vanno scartate altre ipotesi che portano sempre in Emilia Romagna: Parma e Bologna potrebbero infatti decidere di puntare su Super Mario, che deve comunque apportare un taglio al suo attuale stipendio di circa 3 milioni di euro netti, poco sostenibile per le casse dei club italiani di medio livello. Più lontane le strade che portano a Genova: a Genoa ritroverebbe Prandelli, non proprio il suo allenatore preferito, e la Sampdoria ha chiuso per Manolo Gabbiadini