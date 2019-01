CALCIOMERCATO MILAN HIGUAIN PJACA BENATIA JUVENTUS / Burrasca in corso in casa Milan, con la delicatissima situazione legata al futuro di Gonzalo Higuain a tenere banco. Il bomber argentino è finito negli ultimi giorni nell'occhio del ciclone tra aspre critiche ed un interessamento sempre piuttosto forte da parte del Chelsea di Maurizio Sarri. La volontà del Milan è quella di trattenerlo almeno fino al termine della stagione ma il futuro rimane ancora piuttosto nebuloso.

In caso di eventuale addio prematuro diperò il club rossonero dovrebbe incassare dallala metà di quanto speso ad agosto per averlo in prestito fino al termine della stagione. Tutte le news di calciomercato e non solo:

Il Milan sborsò 18 milioni di euro per il prestito oneroso e in caso di eventuale partenza del 'Pipita' dovrebbe recuperare dalla Juventus circa 9 milioni. In una situazione del genere la società bianconera potrebbe dunque propendere per eventuali contropartite tecniche. La Juventus potrebbe infatti offrire uno tra Benatia, ormai separato in casa, e Marko Pjaca che a Firenze non ha trovato molto spazio. I rossoneri dal canto loro però non sembrano troppo gradire il croato come eventuale contropartita tecnica di un affare che per il momento rimane solamente una suggestione di inizio gennaio.

