Calciomercato Empoli, Zulj in salita: le ultime di CM.IT

CALCIOMERCATO EMPOLI ZULJ - L'Empoli è alla ricerca di rinforzi per il reparto mediano da mettere a disposizione di Iachini nel girone di ritorno.

Per tutte le news di calciomercato e non solo:Nelle ultime ore al club toscano è stato accostato il nome di Peter, centrocampista classe 1993 nel giro della Nazionale austriaca, che milita attualmente in patria con lo. Secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it , tuttavia, la trattativa non è affatto semplice: da un lato il suo cartellino, nonostante il contratto in scadenza nel 2020, viene valutato circa 5 milioni di euro. Dall'altro il giocatore, che gradirebbe sbarcare in, vuole attendere per capire se arriveranno altre offerte da società più blasonate di uno dei principali campionati d'Europa.