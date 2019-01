Calciomercato Milan, le ultime su Carrasco: attesa per la Uefa

CALCIOMERCATO MILAN CARRASCO UEFA ARSENAL / Sono ore calde per il calciomercato Milan. I rossoneri sono in attesa di capire come muoversi dopo l'incontro che si terrà domani con la Uefa: fra poche ore dunque si conosceranno meglio le strategie di Leonardo e di una società chiamata a piazzare almeno un altro paio di colpi dopo l'acquisto Paqueta. Sono giorni importanti dunque per Ferreira Carrasco, obiettivo numero del Milan, come raccontato da Calciomercato.it il 31 dicembre. Il giocatore ha aperto ad un ritorno in Europa, abbassando le pretese sullo stipendio, che attualmente è di circa 10 milioni di euro netti.

Calciomercato Milan, ecco l'offerta dell'Arsenal

I rossoneri devono fare i conti con il, club cinese che lo ha prelevato dall'Atletico Madrid solo un anno fa che vorrebbe monetizzare dalla sua cessione per fiondarsi poi su Payet.

I cinesi però non sembrano rappresentare l'ostacolo maggiore. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo rossonero CLICCA QUI. Su Carrasco, come detto nei giorni scorsi, non c'è solo il Milan: il belga piace parecchio anche in Premier League con l'Arsenal che ha mosso passi concreti per l'acquisto. I Gunners però non hanno portato l'affondo decisivo: l'offerta - come raccontano i colleghi di 'GazzaMercato' - è di un prestito con diritto di riscatto. Una proposta come quella del Milan. I rossoneri al momento hanno le mani legati ma da domani tutto potrebbe cambiare e un'offerta concreta al Dalian Yifang potrebbe spingere una volta per tutte Carrasco in rossonero

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui