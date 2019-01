CALCIOMERCATO SPAL GIACCHERINI SCHIATTARELLA / Movimenti importanti in casa Spal con l'ormai probabile addio di Pasquale Schiattarella in direzione Frosinone come anticipato nei giorni scorsi anche dalla redazione di 'calciomercato.it'.

Stando a quanto riportato dal 'Corriere dello Sport' i biancazzurri avrebbero già individuato il possibile sostituto. Il ds della Spal, Davide, starebbe lavorando al sogno. Il 34enne jolly expotrebbe essere l'uomo giusto per gli estensi in virtù della sua esperienza e di una polivalenza tattica di primo piano. Giaccherini andrebbe quindi eventualmente a colmare le lacune della mediana della Spal.