CALCIOMERCATO INTER GODIN GIMENEZ / L'Inter appare sempre più vicina all'approdo in nerazzurro di Diego Godin.

Il forte centrale dell'Atlético Madrid, in scadenza di contratto il prossimo giugno, dovrebbe essere un promesso sposo del club meneghino ma il compagno di reparto José María Giménez non pare essere troppo d'accordo.

Al termine della partita di Coppa del Re pareggiata contro il Girona, il centrale uruguaiano ha parlato proprio del futuro di Godin e della sua possibile partenza: "Non ci interessa chi può andarsene. Si parla tanto dei compagni e voglio che tutti facciano bene nella loro carriera, ma li voglio con me perché sono grandi giocatori. Non si è mai tranquilli al 100%. Spero rimangano tutti, li amo tutti. Anche il club li ama e farà del suo meglio. Vorrei avere Diego con me per molto tempo”.

