CALCIOMERCATO BARCELLONA RABIOT PSG / Sembrava ormai tutto fatto per il passaggio di Adrien Rabiot al Barcellona. L'accordo, per il quale manca solo l'ufficialità, prevedrebbe un contratto da 10 milioni di euro netti a stagione, con l'aggiunta di altri 10 milioni al momento della firma. L'edizione odierna di 'Sport' apre però con un eloquente "Allarme Rabiot". Il quotidiano catalano evidenzia come nonostante l'intesa fra il giocatore e il Barcellona sia ormai cosa nota, l'ufficialità tardi ad arrivare.

Rabiot infatti vorrebbe lasciare immediatamente il, mentre ilpreferirebbe concludere l'operazione a parametro zero in estate. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

A complicare il tutto ci sarebbe anche l'entourage del calciatore che avrebbe avuto contatti con ben quattro club dall'inizio dell'anno: tre di Premier League e uno di Serie A che, visti i costi dell'operazione, può essere soltanto la Juventus oppure la nuova Inter di Suning che dall'estate uscirà dalle restrizioni della Uefa. In casa Barça tutto è pronto da tempo ma questi piccoli intoppi stanno innervosenso l'ambiente blaugrana.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui