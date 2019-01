CALCIOMERCATO SERIE B MILINKOVIC-SAVIC LAPADULA / Ore di calciomercato importanti non soltanto in Serie A, ma anche in Serie B. Diverse le squadre nel campionato cadetto che pensano a rinforzarsi in vista della seconda parte di stagione.

Così come sono numerosi i calciatori che dalla massima serie potrebbero scendere di categoria per essere nuovamente protagonisti. Su SerieBNews, da Milinkovic-Savic a Bianda, i nomi più caldi del momento