Calciomercato Inter, rinnovo Icardi: rottura clamorosa con Wanda Nara

CALCIOMERCATO INTER ICARDI WANDA NARA / Situazione che si fa sempre più tesa, in casa Inter, per il rinnovo di Mauro Icardi.

La multa in arrivo da 100mila euro per il ritardo del capitano nerazzurro e le dichiarazioni di Wanda Nara di ieri sul futuro di Icardi hanno complicato di molto il quadro complessivo. La società, dal canto suo, dall'arrivo disembra aver intrapreso una rotta decisamente meno diplomatica. Al punto che, secondo la 'Gazzetta dello Sport', siamo ormai al braccio di ferro vero e proprio. La dirigenza sarebbe intenzionata a chiedere a Icardi di poter trattare il rinnovo del contratto con un altro intermediario e non con Wanda. Probabile che la risposta sia negativa, con ulteriori tensioni in vista.