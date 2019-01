CALCIOMERCATO INTER MILAN ICARDI HIGUAIN / Si scrive bomber, si legge spine: hanno in comune la nazionalità e il mestiere (far gol), Icardi e Higuain agitano le giornate di gennaio di Inter e Milan. Le milanesi sono entrambe alle prese con il problema argentino: il rinnovo di Icardi mette in allarme i nerazzurri, il possibile addio lampo del 'Pipita' non fa stare tranquilli i rossoneri. Marotta-Ausilio da una parte e Leonardo-Maldini dall'altra dovranno risolvere la grana sudamericana per evitare che il problema diventi qualcosa più 'serio'. Calciomercato.it fa il punto sul calciomercato di Inter e Milan con i riflettori puntati sul rinnovo di Icardi e sul possibile trasferimento di Higuain al Chelsea.

Calciomercato Inter, atteso per l'incontro Wanda-Marotta: rinnovo o addio per Icardi?

E' Wanda Nara ad aver riportato in maniera forte la questione rinnovo Icardi al centro del calciomercato Inter. Lo stallo nella trattativa Inter-Icardi per il rinnovo, anticipato da Calciomercato.it, è stato reso pubblico dalle dichiarazioni della moglie-agente del capitano nerazzurro: "Il rinnovo di Icardi è molto lontano ad oggi - le parole pronunciate ieri -. Le cifre di cui si parla in Italia non sono vere: non abbiamo ricevuto una proposta soddisfacente dall'Inter. Non è logico rinnovare per la stessa cifra che guadagna ora". Dichiarazioni che non hanno certo aiutato a rasserenare il clima anche se le parti non sembrano al momento intenzionate a imboccare la strada che porta al divorzio: nei prossimi giorni dovrebbe andare in scena un incontro tra l'amministratore delegato nerazzurro Beppe Marotta e la stessa Wanda Nara. Un vertice nel quale si partirà da posizioni diverse: la richiesta di ingaggio di Icardi è di 8 milioni l'euro l'anno, con la società che vorrebbe l'eliminazione della clausola da 110 milioni di euro (valida solo per l'estero dal 1 al 15 luglio). Un'eventualità che porterebbe ad un ulteriore ritocco verso l'alto delle richieste del calciatore. Su Icardi si parla da tempo di un interesse del Real Madrid, ma passi concreti da parte della dirigenza dei blancos al momento non si registrano. Del resto le dichiarazioni della moglie di Icardi non sono certo le prime: già nelle scorse settimane aveva acceso le polemiche con alcune frasi relative sia al rinnovo sia ad una presunta trattativa con la Juventus.

Calciomercato Milan, triangolo Higuain con Chelsea e Juventus

Parole che avevano generato la risposta risentita di Marotta: "Ci sono modalità da rispettare in quelle che sono trattative e fasi delicate come questa. Un po' più di silenzio farebbe bene a tutti, anche se rimane la disponibilità di incontrarsi". Cosa che avverrà nei prossimi giorni: basterà per riportare il sereno?

Sereno che forse tra Higuain e il Milan c'è stato soltanto nei primi giorni rossoneri del 'Pipita'. L'attaccante argentino, fiore all'occhiello dell'ultimo calciomercato Milan, non è mai riuscito a incidere come ci si attendeva da lui. Contro la Spal il ritorno al gol dopo settimane di digiuno e l'abbraccio con Gattuso ma il sole fa fatica a uscire dalle parti di Milanello. C'è il Chelsea in agguato e la possibilità per Higuain di ritrovare Maurizio Sarri, l'allenatore che meglio di ogni altro ha saputo tirar fuori la sua vena realizzativa. Tentazione forte che però deve scontrarsi con le esigenze della società rossonera: Higuain è il giocatore perno della squadra costruita in estate e per farlo andare via servirebbe un sostituto all'altezza, tenendo comunque conto dei paletti del fair play finanziario. Incastri che sembrano difficili da realizzare, anche perché di mezzo c'è anche la Juventus e una formula (prestito oneroso con diritto di riscatto) che complica ulteriormente le cose.Tutto facile per la conferma allora? Non proprio e le parole di Leonardo ("deve prendersi le sue responsabilità") sono un messaggio chiaro: tocca a Higuain, eventualmente, esporsi per l'addio. Intanto la settimana prossima, in contemporanea con la Supercoppa a Gedda, Juventus e Milan si incontreranno anche per parlare della situazione del Pipita.

Calciomercato Inter e Milan, Icardi e Higuain via: i nomi dei sostituti?

Futuro tutto da scrivere allora per Icardi e Higuain ma in caso di addio, quali sarebbero i sostituti? Per il Milan si è parlato molto di Morata ma la pista ora sembra meno concreta anche per l'interesse di Atletico Madrid e Siviglia. Altri possibili sostituti di Higuain sono Batshuayi e Giroud, sempre di proprietà del Chelsea, mentre Piatek sembra un nome più per giugno che per gennaio. Non facile per l'Inter trovare un sostituto all'altezza di Icardi: da Lacazette a Benzema, passando per Cavani e lo stesso polacco del Genoa, le possibili alternative. Profili e costi diversi da vagliare se la trattativa con l'argentino dovesse finire su un binario morto.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui