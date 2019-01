JUVENTUS MANDZUKIC / Mario Mandzukic e la Juventus pronti a legarsi a vita.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Procede infatti spedita la trattativa per il rinnovo dell'attaccante croato , attualmente in scadenza nel 2020 con la società bianconera. Mandzukic firmerà un prolungamento per altre due stagioni e, come scrive 'La Stampa', la fumata bianca e l'ufficialità potrebbero arrivare prima del doppio incrocio degli ottavi di Champions contro l'Atletico Madrid. Il numero 17 in questa stagione ha già collezionato nove reti tra campionato e Champions League.