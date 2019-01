CALCIOMERCATO MILAN HIGUAIN LEONARDO UEFA / Non è iniziato nei migliore dei modi il 2019 per il Milan. Il club rossonero ha da risolvere diverse questioni che inevitabilmente lo distraggono dal campo. Sabato si torna a giocare con un match da dentro fuori con la Sampdoria, poi la sfida alla Juventus, in un'occasione più unica che rara per portare a casa un trofeo. Ma la testa dei tifosi e non solo - come detto - è alle questioni extra campo: occhi puntati sui problemi legati al FPF che condiziona il calciomercato. Domani è previsto un incontro chiave con la Uefa dal quale si capirà come ci si potrà muovere. Questi giorni saranno decisivi, inoltre, per conoscere il futuro di Higuain: Leonardo e tutto il mondo Milan si aspettano una scossa dal bomber argentino, che continua ad essere oggetto del desiderio di Maurizio Sarri. Il Chelsea è certamente una destinazione gradita al 'Pipita' ma la situazione è davvero intrigata perché i londinesi difficilmente investono soldi importanti per un over 30 e i rossoneri privandosi dell'ex Juventus sarebbero chiamati a trovare un altro centravanti di caratura internazionale. Cosa non certo facile e proprio per questo il 'problema' Higuain potrebbe essere rimandato a giugno.

Il calciomercato in uscita risulta fondamentale per il Milan ma al momento tutto appare bloccato.

Oltre alla questione Higuain vanno risolte quelle legate a, in scadenza di contratto e fuori dal progetto tecnico. Altra grana è rappresentata da, con il quale c'è in piedi una trattativa con loma l'affare non decolla. Sarebbe una plusvalenza importante con un giocatore di certo non di primo piano. Poteva esserla anche quella dima Gattuso ha ancora una volta bloccato tutto.

Calciomercato Milan, Leonardo nel mirino: asse d'acciaio Gattuso-Gazidis

Ma la lente di ingrandimento è puntata anche sui dirigenti. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo rossonero CLICCA QUI. L'arrivo di Gazidis pare avere cambiato un po' le carte in tavola: Gattuso, blindato dopo Milan-Spal, gode di maggiore stima e nel mirino è finito Leonardo e il suo operato. Il brasiliano, che ha già piazzato il colpo Paqueta, è chiamato a dare delle risposte importanti e per farlo non può sbagliare questo calciomercato. Da domani tutto sarà molto più chiaro: per centrare la Champions ci vogliono idee chiare e serenità, il Milan non può più sbagliare e la speranza è che presto torni il sole

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui