CALCIOMERCATO ROMA MALINOVSKI E MANCINI / Calciomercato anche al futuro. Il ds Monchi è proiettato al calciomercatodi giugno, quando la rosa della Roma verrà profondamente rinnovata in difesa e in mezzo al campo. Tra i centrali il preferito resta Mancini, giovane, italiano e di proprietà di un club amico come l'Atalanta. Lo scorsa estate è arrivato Cristante, con Tumminello che invece ha effettuato il percorso inverso. E adesso sembrerebbe essere proprio il turno del 22enne. Costa 25 milioni di euro, 'scontabili' con l'inserimento di alcune contropartite.

Calciomercato Roma, Monchi e il mercato in serie A

Gasperini vorrebbe riabbracciare Perotti: ma l'ostacolo è l'ingaggio. L'altro prenotato è Malinovskyi, centrocampista ucraino del. Vista l'impossibilità di concludere l'affare a gennaio, viene valutato almeno 12 milioni di euro, i giallorossi hanno deciso di bloccarlo intanto per l'estate.

La linea quindi non cambia: giocatori giovani e di prospettiva, possibilmente italiani: "Ho capito che è più opportuno prendere giocatori italiani. Tra gli acquisti fatti - le parole di Monchi a 'La Gazzetta' -, spesso quelli che sono andati meglio sono gli italiani. Non significa che trascurerò il mercato estero, ma la Roma sarà in futuro molto italiana".

