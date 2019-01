Calciomercato Torino, svelato il futuro di Pereyra

CALCIOMERCATO TORINO AGENTE PEREYRA / Maximiliano Roberto Pereyra è tra gli obiettivi del Torino per le prossime sessioni di mercato. Tra gennaio e la prossima estate, infatti, si prevede un'offensiva di Cairo per il pupillo di Mazzarri, che tanto bene sta facendo al Watford. Sergio Furlan, agente della mezzala argentina, ha fatto il punto sul futuro: "Piace a un tecnico italiano? Facile: a Mazzarri. Ma potrei dire anche Sarri - esordisce Furlan a 'Tuttosport' - Trasferimento a gennaio? Nel mercato non si può mai dire mai, ma tendo a escluderlo quasi categoricamente. Maxi non vorrebbe lasciare la sua squadra in un momento così delicato. E’ concentrato sul Watford.

E il club non vuole assolutamente venderlo, a metà campionato".

Tra i motivi che spingono Pereyra al Torino c'è l'ottimo rapporto con Mazzarri: "E' sicuramente uno degli allenatori che Maxi stima di più. Lo adora - spiega Furlan - Ma so anche che è totalmente ricambiato. E devo dirvi che a lui farebbe assolutamente piacere tornare a lavorare con Mazzarri, se possibile. Ma in generale gli piacerebbe tornare in Italia, un giorno. Offerta estiva del Torino? Mi stupirebbe il contrario. Però bisognerà vedere i desideri di Maxi, i piani e l’entità delle richieste del Watford. E le offerte in ballo. Di sicuro Maxi il prossimo anno vorrà tornare a giocare in Europa. Se possibile, ovviamente in Champions".

Parlando anche dell'interesse del Chelsea, Furlan ha proseguito la sua disamina: "In queste settimane ci ha provato anche il Chelsea, è vero. Ma pure loro senza trovare una breccia. Maxi è un pallino pure di Sarri, anche se non lo ha mai allenato. Lo voleva al Napoli nel 2016. Difatti all’epoca ne parlai ripetutamente con De Laurentiis. Sembrava cosa fatta. Ma poi l’operazione Higuain-Juve fece saltare tutto, improvvisamente".

