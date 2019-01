Calciomercato Inter, attesa per Godin: le ultime

CALCIOMERCATO INTER GODIN ATLETICO MADRID / Calma apparente, in superficie, per quanto concerne il possibile passaggio di Godin all'Inter. I nerazzurri appaiono vicini all'acquisto del difensore uruguaiano, in scadenza di contratto con l'Atletico Madrid, al termine della stagione, a parametro zero. Emerse nei giorni scorsi le cifre dell'accordo proposto dall'Inter a Godin, ma per il momento non ci sono ancora i crismi dell'ufficialità. Il giocatore sembra in pugno, ma attualmente non è stata apposta la firma su alcun contratto.

Inoltre, si registrano i tentativi estremi dei 'Colchoneros' di trattenere il giocatore. L'Atletico Madrid propone il rinnovo di contratto a Simeone e punta su tutto il carisma del 'Cholo' per convincere 'El Flaco' a rimanere a Madrid., in ogni caso, non mollano e sono convinti di riuscire a chiudere la questione quanto prima, per il primo colpo di una campagna acquisti 2019 che si preannuncia scoppiettante: i nerazzurri vogliono tornare protagonisti assoluti in Italia e in Europa e l'acquisto di Godin sarà soltanto il primo passo.