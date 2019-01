Calciomercato Milan, futuro Higuain: incontro con la Juventus!

CALCIOMERCATO MILAN JUVENTUS HIGUAIN / Il Milan cerca certezze sul futuro di Gonzalo Higuain. L'attaccante argentino, allettato dalle sirene inglesi (con Sarri disposto a riabbracciarlo al Chelsea), negli ultimi giorni è stato 'bacchettato' da Leonardo, che lo ha chiamato a prendersi le sue responsabilità. La volontà dei rossoneri è quella di trattenerlo almeno fino al termine della stagione, considerate le eventuali difficoltà di acquistare due attaccanti a gennaio con la sua partenza.

Così, riporta 'Tuttosport', più chiarezza verrà fatta fra qualche giorno a Gedda, dove si ritroverà anche la dirigenza juventina per la Supercoppa Italiana del 16 gennaio: è molto probabile, infatti, che vada in scena un vertice frae i bianconeri(e magari il presidente). Clicca qui per gli ultimi aggiornamenti.

Dal canto suo, il Chelsea sembra disposto a trattare con la Juventus, ma Higuain è sotto contratto coi rossoneri fino al 30 giugno 2019 e dunque non partirà se non arriverà il via libera da Milano. Soltanto una eventuale esposizione pubblica del calciatore, quindi, potrebbe spingere il Milan a privarsene già da questa sessione di mercato invernale.

