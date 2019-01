Calciomercato Inter, rinnovo Icardi: stabilito il giorno decisivo

CALCIOMERCATO INTER RINNOVO ICARDI / Grana Icardi in casa Inter. Da tempo in trattativa per il rinnovo, il capitano nerazzurro sarà multato dalla società dopo il rientro in ritardo dalle vacanze di inizio gennaio. Un problema che si aggiunge alle rivelazioni di Wanda Nara, la quale, confermando la fase di stallo per la firma di Icardi, ha annunciato la presenza di molteplici 'top club' europei disposti a trattare per il suo acquisto.

Così, riporta la 'Gazzetta dello Sport', per fare più chiarezza,ha già fissato un appuntamento con Wanda Nara: clicca qui per gli ultimi aggiornamenti.

Il giorno 'X' sarà all’inizio della prossima settimana, considerata la 'convocazione' già partita nella sede di corso Vittorio Emanuele. L'attuale offerta dei nerazzurri per l'ingaggio di 'Maurito' si aggira sui 7 milioni di euro a stagione, mentre la richiesta è di 8 milioni. L'obiettivo della dirigenza è anche quello di discutere l'eliminazione della clausola rescissoria, pari a 110 milioni di euro e valida solo per l'estero dall'1 al 15 luglio.

