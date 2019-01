CALCIOMERCATO FIORENTINA VUSKOVIC / La Fiorentina non molla Vuskovic.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Stando a quanto raccolto in esclusiva da Calciomercato.it , il club viola ha presentato una offerta da 3 milioni di euro per il cartellino del giovane difensore, indicato tra i migliori 50 talenti nati nel 2001. L'chiede 4-5 milioni e non è ancora convinto di privarsene, ma il pressing della Fiorentina è forte.