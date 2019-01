CALCIOMERCATO MILAN MORATA ROMA / Il Milan non è l'unica squadra italiana sulle tracce di Alvaro Morata. L'attaccante spagnolo, in uscita dal Chelsea, è finito nel mirino in queste ultime ore di Atletico Madrid e Siviglia.

L'ex Juventus potrebbe rientrare in un possibile scambio che porterebbe Higuain al Chelsea ma per Morata - come riporta 'As' - resta in piedi anche l'idea. Un futuro dunque ancora tutto da scrivere per lo spagnolo, che è stato accostato anche a Dortmund, Psg, Barcellona e Bayern.