CALCIOMERCATO JUVENTUS RAMSEY / Juventus-Ramsey, accordo raggiunto. Secondo 'Sky Sport', sono stati sistemati tutti i dettagli circa l'ingaggio a costo zero del centrocampista gallese.

Dopo la Supercoppa con il Milan, gli agenti del classe '90 approderanno in Italia per formalizzare il contratto. In scadenza con l', Ramsey diventerà a tutti gli effetti un calciatore della Juve a partire del prossimo mese di luglio.