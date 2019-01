CALCIOMERCATO JUVENTUS MANOLAS ROMA MANCHESTER UNITED / La Roma trema. I giallorossi rischiano di perdere KostasManolas con il Manchester United disposto a pagare la clausola rescissoria di 36 milioni di euro. La notizia trova conferma in Spagna: i 'Red Devils stanno per risolvere i loro problemi in difesa - secondo 'Marca' - con l'acquisto del centrale giallorosso. Per restare aggiornato con tutte le news di mercato CLICCA QUI. Niente da fare dunque per la Juventus che ha pensato al giocatore per la prossima stagione.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui