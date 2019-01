CALCIOMERCATO MILAN MORATA / Alvaro Morata è in uscita dal Chelsea. Lontana l'ipotesi Milan, vicina invece quella relativa a un suo ritorno in Spagna.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

La trattativa con ilè in fase avanzata anche se permangono degli ostacoli, tra ingaggio e suo eventuale sostituto che i 'Blues' faticano a prendere. Cavani e soprattuttole richieste di... Tornando all'ex Juve: secondo 'As' il suo cartellino è stato proposto a due big della Liga, precisamente a. Ad entrambe, almeno per il momento, il 26enne non sembra interessare.