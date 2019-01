CALCIOMERCATO BOLOGNA SPINAZZOLA / Il Bologna è alla ricerca di rinforzi per cercare di rimanere in Serie A. I Felsinei si sono già mossi mettendo a disposizione di Filippo Inzaghi Sansone e Soriano e il prossimo colpo potrebbe arrivare sugli esterni. L'obiettivo è Spinazzola ma si valutano anche un' alternativa allo juventino che arriva dalla Serie B. Per scoprire il calciatore che piace al Bologna CLICCA QUI

