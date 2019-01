Calciomercato Milan, obiettivo esterno: Leonardo 'guarda' in Spagna

CALCIOMERCATO MILAN QUINCY PROMES / Obiettivo esterno per il Milan. La priorità resta Carrasco, il belga vuole lasciare il Dalian Yifang ma ha uno stipendio a dir poco elevato (circa 10 milioni) e così i rossoneri hanno già cominciato a guardarsi intorno alla ricerca di valide alternative.

Stando a 'Sky Sport', il primo nome dopo l'ex Atletico Madrid sulla lista del dtè quello di, 27enne olandese già cercato nel recente passato e attualmente ai margini del Siviglia, che per lui ha investito 21 milioni solo l'estate scorsa . Con gli andalusi potrebbe essere imbastito una sorta di scambio, più soldi in favore del Milan, con, il cui riscatto è fissato a 39 milioni. L'affare, comunque, potrebbe valere solo per giugno dato che secondo le regole Promes non può indossare una terza maglia - dopoe, appunto, Siviglia - nella stagione in corso.