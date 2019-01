CALCIOMERCATO MILAN CARRASCO PAYET / E' Ferreira Carrasco l'obiettivo numero uno del Milan, come raccontato da Calciomercato.it già il 31 dicembre. I rossoneri continuano a trattare per riuscire a convincere il Dalian Yifang a cedere l'attaccante belga. I cinesi non sarebbero molto propensi a dare via il giocatore in prestito con diritto di riscatto ma gli ultimi rumors provenienti dalla Francia, fanno pensare che il club asiatico abbia messo in preventivo una partenza di Carrasco.

Calciomercato Milan, è Payet il sostituto di Carrasco in Cina

Il Dalian Yifang - stando a quanto riportato da 'France Football' - è, infatti, a lavoro per portare in Cina Dimitri Payet. Il francese andrebbe a triplicare il proprio stipendio e il Marsiglia incasserebbe una cifra vicina ai 25-30 Milioni di euro. L'ex West Ham sarebbe il colpo ideale per far dimenticare l'addio di Carrasco. Il Milan dunque può ben sperare anche se deve fare i conti anche con la concorrenza rappresentata dall'Arsenal.

