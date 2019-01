CALCIOMERCATO JUVENTUS ISCO REAL MADRID / Ancora una panchina. Isco non partirà titolare nemmeno in Coppa del Re contro il Leganes. Il fantasista continua a non essere una prima scelta del tecnico Solari e l'ennesima panchina non può che far felice le squadre intenzionate a puntare su di lui.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Il calciatore è da tempo finito nel mirino dellama piace anche in Premier League, soprattutto al. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo bianconero CLICCA QUI . Per Isco potrebbe davvero aprirsi un futuro all'estero e magari in Italia, soprattutto se si pensa che in casa Real Madrid è pronta una vera e propria rivoluzione che potrebbe portare vestire di blanco calciatori importanti come