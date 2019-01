CALCIOMERCATO JUVENTUS / La Juventus ha sciolto le riserve: l'attaccante è incedibile.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Il classe '96, quindi, non lascerà i bianconeri in questa sessione di calciomercato. CLICCA QUI PER SAPERNE DI PIU'