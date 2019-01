CALCIOMERCATO ATALANTA PALOMINO / Il Boca Juniors si muove per Josè Palomino: il difensore dell'Atalanta è nel mirino del club di Buenos Aires con il direttore sportivo Burdisso, vecchia conoscenza della Serie A, che è arrivato a Milano anche per portare la proposta argentina per il 29enne.

Come riferisce 'Sky', il Boca si è spinto a offrire sette milioni di euro per il calciatore ricevendo però al momento una risposta negativa dal club bergamasco:ritiene, infatti, Palomino un perno fondamentale per la sua Atalanta. Burdisso è in Italia anche per parlare di Nandez al Cagliari , come raccontato anche da Calciomercato.it: l'offerta per il 70% del cartellino è di circa 18 milioni di euro con un principio di accordo con il calciatore già trovato.