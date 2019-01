CALCIOMERCATO NAPOLI ALLAN / Il Psg fa sul serio per Allan: i francesi sarebbero pronti a mettere sul piatto una cifra complessiva di 100 milioni d euro per strappare il brasiliano al Napoli. Una cifra che farebbe traballare De Laurentiis, rendendo possibile un addio del 28enne ex Udinese già a gennaio: con una somma del genere il club partenopeo potrebbe andare a caccia in maniera importante dei rinforzi per la rosa di Ancelotti.

Calciomercato Napoli, Lazzari e Kouame: 100 milioni da reinvestire

Ma come potrebbero essere reinvestiti i 100 milioni di? La prima mossa sarebbe trovare un sostituto valido del brasiliano e il nome cerchiato in rosso è quello di Nicolò: il 23enne del Cagliari potrebbe valere una spesa superiore ai 40 milioni di euro per avere il sì immediato di Giulini e battere la concorrenza soprattutto di

Venti milioni potrebbero poi servire per arrivare a Lazzari della Spal: il terzino destro è un ruolo che potrebbe ritrovarsi scoperto nella rosa azzurra se dovesse concretizzarsi l'addio a Hysai. Da seguire anche la vicenda Kouame con il Genoa che chiede una cifra intorno ai 25 milioni di euro per l'attaccante senegalese. Questi i tre colpi con il quale il Napoli potrebbe reinvestire gli eventuali 100 milioni che arriverebbero dal Psg per Allan.

